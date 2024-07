Documentaire

Quand on parle de mal logement, on parle souvent aussi de sur-occupation. Les Alpes-Maritimes par exemple sont le 3ème département le plus cher de France en terme de loyers. Alors forcément, quand on n’a pas les moyens, on loue plus petit. Souvent trop petit… Dans ce reportage, vous découvrirez comment une famille de 6 personnes s’entasse dans un minuscule T2, ou comment un artisan en grande précarité se retrouve condamné à vivre dans une caravane. Découragés, certains d’entre eux ont même renoncé à demander un logement social tant les délais d’attente sont longs. 37 000 foyers sont actuellement sur liste d’attente dans les Alpes-Maritimes. Quelle issue pour eux ? L’Etat dit « mettre le paquet » sur la construction de nouveaux logements, tout en démarchant les propriétaires privés à coup de déductions fiscales. Un documentaire de Nathalie Layani – Frédéric Cerrulli – Alexandre Taba.