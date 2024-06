Documentaire



En France, la loi SRU impose aux communes de plus de 3500 habitants d’implanter des logements sociaux. Même celles qui ne sont pas soumises à cette loi choisissent parfois d’en faire construire ou de transformer de vieux bâtiments à cet effet. Pourquoi de telles initiatives ? Dans les communes rurales certains maires voient partir les jeunes faute de logements à prix accessibles. Pour maintenir le niveau de population et pour permettre aux habitants les plus modestes d’accéder à un logement, ils implantent des HLM qui se fondent de préférence dans le décor. Longère, ferme, cabanon sur pilotis, à quoi ressemblent ces HLM des campagnes ? A qui profitent ces logements? Comment réagissent les riverains ? Un documentaire d’Aurore Chiroix.