Documentaire

Aujourd’hui, plus besoin de se déplacer en magasin pour avoir les conseils de vendeurs avisés et bien s’équiper pour bricoler. Les nouvelles enseignes de bricolage en ligne vous promettent des prix jusqu’à 40 % plus bas mais également des services comme des conseils d’experts ou des prestations à domicile. Elles s’appellent Brico Privé, ManoMano ou Bricozor. Ces enseignes vont même plus loin en proposant à leurs clients 2.0 de jouer les VRP d’une marque en échange d’une rémunération sous forme de commission. Un documentaire de Laura Orosomane.