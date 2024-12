Documentaire

Depuis la loi de 2004, toute piscine enterrée non close privée doit être pourvue d’au moins un des quatre dispositifs depour prévenir les noyades : abri, alarme, barrière ou couverture. Les propriétaires encourent une amende de 45 000 € en cas de non respect de cette obligation… Les particuliers s’équipent de plus en plus pour protéger leurs enfants ou leurs petits-enfants.