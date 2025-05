Article

Lorsque vous investissez dans un robot piscine, l’une des questions les plus critiques est de savoir combien de temps vous pourrez l’utiliser. Contrairement à d’autres types de robots ménagers, un robot piscine est souvent relativement cher, et vous devez être sûr que vous l’utiliserez pendant au moins quelques années. La durée de vie d’un robot piscine peut varier en fonction de divers paramètres, notamment la qualité de la fabrication, la fréquence d’utilisation et le niveau de soin que vous apportez à votre robot.

Dans cet article, nous allons examiner quelques-uns de ces facteurs pour élaborer une idée suggérée de la durée de vie du robot piscine, qu’il fonctionne sans fil ou grâce à des câbles comme les anciens modèles utilisant ce système de nettoyage.

Facteurs qui affectent la durée de vie d’un robot piscine

Qualité de fabrication

La variable primordiale qui régulateur à la longévité d’un robot piscine est la qualité de fabrication. Les modèles de haute gamme comme Beatbot AquaSense 2 Pro sont fabriqués à partir de matériaux durables et résistants aux conditions extrêmes, tels que l’exposition quotidienne au soleil, la nage dans l’eau chlorée et, à l’occasion, dans les produits chimique que nous utilisons pour nettoyer nos piscines.

Un robot plus solide est susceptible de durée plus longtemps, mais inversement, un produit moins cher peut s’user trop rapidement.

Fréquence d’utilisation

Fréquemment, la durée d’existence d’un instrument est prolongée en fonction de la fréquence à laquelle il est utilisé. Par exemple, si vous exécutez votre robot chaque jour, il s’évaporera plus vite que s’il n’était utilisé que périodiquement.

Les robots qui sont utilisés chaque fois doivent d’ailleurs être régulièrement entretenus pour supposer l’évacuation de débris pour s’accumuler, nuisant à le bordereau de la machine. Par exemple, si vous disposez d’un skimmer piscine qui aide à écarter les débris flottant, cela préviendra surement de prolonger le taille de vie de votre robot.

Entretien pour aménager le taille de vie d’un robot piscine

Nettoyage habituel

Après chaque exercice, il est essentiel de nettoyer les filtres et de s’vérifier que les roues, les brosses et les tuyaux ne sont pas obstrués. Un vadrouillage de profondeur après chaque vérification de la piscine procure que les composants de le robot restent en meilleur répression et opérent de préférence.

Contrôle des poterne mobiles

Les poterne mobiles, comme les roues et les brosses, sont fréquemment les premières à s’évaporer. Il est en conséquence crucial de les vérifier habituellement. Si vous escomptez un indicateur d’usure, il vaut mieux les transmuer avant qu’elles ne puissent endommager d’autres points de la machine. Les pointures de haute qualité, tel que le Beatbot iSkim Ultra, sont deçà pour englober ce genre d’entretien.

Stockage adéquat

Enfin, la manière dont vous stockez votre robot est un facteur tout aussi critique pour sa durée de vie.

Pour ce faire, rangez l’appareil dans un endroit frais et sec pour éviter des dégâts potentiels sur les connecteurs et les batteries, étant donné que ces appareils s’usent rapidement. Cela étant dit, si vous avez une variante sans fil, il est prudent de ne pas laisser la batterie se décharger totalement avant de la stocker car cela raccourcit sa durée de vie.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre d’un robot piscine en termes de durée de vie :

Les robots piscine en termes de durée de vie

Les robots plus abordables ont une durée de vie de deux à trois ans en fonction de l’utilisation et de l’entretien.

De même, ces matériels sont moins chers, ils s’endommagent ainsi. Les robots haut de gamme, en revanche, tels que Beatbot AquaSense 2 et Beatbot AquaSense 2 Pro, ont des durées de vie maximales de respectivement cinq à sept ans.

En outre, vérifiez la batterie, plus particulièrement pour les robots piscines sans fil. Cela coûtera quelques années ensuite.

Quels sont les signaux que votre robot doit être changé?

1. Problèmes de navigation

Si votre robot piscine a un problème avec la navigation, y compris l’incapacité de couvrir toute la piscine ou un mouvement erratique, ses capteurs de navigation ou ses moteurs peuvent être endommagés. Dans ce cas, une réparation ou un remplacement complet du robot peut être un choix approprié.

2. Batterie usée

Si votre robot a l’air de ne plus tenir la charge ou de se décharger rapidement, il est probablement temps de remplacer sa batterie. Comme les robots sans fil dépendent fortement de leur batterie pour fonctionner correctement, une batterie défectueuse aura un impact direct sur ses performances.

3. Composants usés

Les roues, les brosses et les filtres sont les trois éléments qui s’usent à chaque utilisation. Si les roues sont usées, les brosses sont déformées ou les filtres sont irrémédiablement obstrués, le fabriquant peut ne pas avoir de pièces de rechange appropriées. Dans ce cas, le remplacement du robot s’impose.

À titre de conclusion, plusieurs facteurs détermine la durée de vie d’un robot piscine : la qualité de fabrication, le type de robot, la fréquence d’utilisation et l’entretien régulier. Un robot piscine de qualité comme Beatbot AquaSense 2 Pro peut durer jusqu’à 5-7 ans, mais un robot standard de budget va fonctionner moins longtemps.

L’entretien régulier, être attentif à la batterie et le rangement correct peuvent bien prolonger la durée de vie de votre achat. Mais acheter un robot qualité est toujours mieux comme ça vous servira pendant un bon moment.