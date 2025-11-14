Quatorze étages, et des ascenseurs en panne depuis deux ans. Dans cette copropriété de Mulhouse, les habitants s’efforcent de limiter les allers-retours, les plus âgés ne sortent quasiment plus. Pourquoi les réparations tardent-elles tant ? Certains pensent à déménager, mais qui voudrait acheter un appartement à peine accessible ?