L’expression « lune de miel » trouve ses racines dans une tradition ancienne mêlant symbolisme lunaire et usage du...
Cette conférence, tenue au Muséum national d’Histoire naturelle dans le cadre de l’exposition « Pierres précieuses », réunit des experts aux...
Héritages, privilèges, honneur…autant de mots qui résonnent dans l’imaginaire collectif comme intrinsèquement liés à la noblesse. Mais, au-delà des...
Harry Houdini, né Ehrich Weiss le 24 mars 1874 à Budapest, est devenu une légende dans le monde de...
Depuis le XIXᵉ siècle, la conception du musée a profondément évolué, portée par une vision qui allie éducation, esthétique...
C’est l’une des plus grandes affaires d’espionnage du XXe siècle. Au cœur de l’Empire austro-hongrois, symbole de stabilité et...
Le premier convoi de « Chang Dang » débarquait en Nouvelle-Calédonie en 1891. Ces immigrés vietnamiens fuyaient la misère...
Née Letizia Ramolino au milieu du XVIIIᵉ siècle dans une Corse traversée par de profonds bouleversements politiques, elle épouse...
Aujourd’hui, dans l’émission présentée par Stéphane Bern, on parlera de tout ce qui concerne la monnaie avec Christophe Beaux.
Depuis plus de quinze siècles – et sous sa forme actuelle depuis 1929 – la cité du Vatican est...
La plupart des promeneurs de Paris ignorent que sous la ville se trouve un réseau de 300 km de...
Au cœur de la Sologne, là où les forêts denses cèdent brusquement la place à une apparition de pierre...
Depuis 1880, elle accueille le défilé militaire du 14 juillet. En août 1944, à la Libération de Paris, la...
Venise est née de la mer et est tournée vers la mer. Au fil de l’histoire, la Sérénissime a...
L’or, monnaie universelle de la richesse et du pouvoir. Pierre angulaire des grands empires, le minéral qui a changé...
Les cours royales de France ont toujours été des lieux de faste et de raffinement, notamment en matière de...
Comment les Rothschild ont dominé l’Europe Un documentaire de Amandine Chambelland
Depuis l’époque précolombienne jusqu’à la conquête espagnole en 1521, le Mexique a été le berceau de civilisations en avance...
L’histoire de France se lit souvent au travers des figures emblématiques qui l’ont façonnée, et parmi elles, les présidents...
De nos jours, fabriquer de la glace chez soi semble une chose ordinaire. Il n’en a pas toujours été...
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