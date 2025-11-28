Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Tibet, 50 ans d’exil et de résistance Ce film retrace cinquante ans d’histoire tibétaine, de l’invasion de 1959 à l’exil du dalaï-lama, jusqu’au 25e Kalachakra qui...

Documentaire Soweto, l’histoire du quartier mythique de Johannesburg Pour ce nouvel épisode de la série “Prochain Arrêt”, direction Soweto, quartier du sud-ouest de Johannesburg, l’une des plus...

Podcast Stefan Zweig à Vienne Stefan Zweig, l’un des auteurs les plus traduits du XXe siècle, a incarné à lui seul la Vienne cosmopolite,...

Podcast Sartre et Beauvoir alliance engagée Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir : deux figures incontournables de la pensée française du XXe siècle. Philosophes, écrivains,...

Podcast Comment Patrice Lumumba est-il devenu l’homme à abattre ? Patrice Lumumba a grandi dans un Congo sous domination coloniale belge. Il s’est battu pour l’indépendance de son pays,...

Podcast Le braquage qui a fait vaciller le FBI 8 mars 1971. Tandis que toute l’Amérique a les yeux rivés sur le combat Ali-Frazier, un petit groupe de...

Podcast La véritable histoire de la révolution des Oeillets au Portugal Le 25 avril 1974 reste gravé dans les annales de l’histoire portugaise comme un tournant décisif, marqué par une...

Documentaire La Guerre Froide: les années 60 – Le printemps rouge (14/24) En URSS et dans ses pays satellites, une grave crise interne commence. Le peuple opprimé par un régime sévère...

Documentaire La fin de l’empire colonial Britannique Dans cet épisode, nous explorons le rôle changeant de la relation entre les Windsor et le Commonwealth et les...

Documentaire 6 juin, Bénouville et Ranville : l’assaut de la 6e Airborn Le 6 juin 1944 à 00h16 le planeur HORSA n°91 touche le sol et s’immobilise brutalement à 50 mètres...

Documentaire Arapaïma, le poisson géant d’Amazonie Dès l’ouverture de la saison de la pêche en octobre, les pêcheurs se mettent en route en amont de...

Documentaire Les armes secrètes de la seconde guerre mondiale Le 20 novembre 1944, sur le front du Pacifique. A l’aube, le porte-avions USS Mississinewa jette l’ancre sur l’île...

Documentaire 1914-1918 : les stigmates de la Grande Guerre L’est de la France, dont l’incontournable site de Verdun, renferme encore des stigmates des batailles de la Première Guerre...

Documentaire Dictateurs et comédiens, des relations tumultueuses Entre fascination et haine, les dictateurs étaient rarement indifférents face aux figures mondiales du divertissement, et à leur popularité.

Documentaire De Gaulle, Mai 68 : une leçon pour Macron ? En mai 1968, la France est secouée par des mouvements sociaux et étudiants sans précédent, remettant en question l’autorité...

Documentaire Apartheid, la spirale de la peur En 1962, Nelson Mandela est enfermé dans la prison de Robben Island, au large du Cap. Son calvaire pénitentiaire...

Documentaire C’était la guerre – Lorient 1941 1945 Film documentaire réalisé en 2015 pour commémorer les 70 ans de la libération de la ville de Lorient à...

Documentaire Che Guevara : le dernier jour d’un révolutionnaire Symbole de la révolution cubaine, le guérillero a porté haut et fort les convictions marxistes et léninistes. Son ambition...