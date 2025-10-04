Chaque rendez-vous que Charles a eu avec une femme a été analysé par la presse, dans les détails les plus intimes.
Près de 30 ans après avoir quitté la Maison Blanche, Reagan continue à marquer de son empreinte la politique...
Le débat télévisé entre John F. Kennedy et Richard Nixon du 26 septembre 1960 est souvent considéré comme un...
Dans l’histoire riche et fascinante de l’aviation, le nom d’Amelia Earhart brille comme une étoile singulière, captivant l’imagination des...
Au début du XXe siècle, la Chine est traversée par de vives tensions avec les puissances étrangères. L’impératrice Tseu-Hi,...
Élu le 17 janvier 1920 à la présidence de la République contre le «Tigre», Clemenceau, Paul Deschanel démissionne le...
Le parcours de Simone Veil, depuis le camp d’Auschwitz d’où elle revient miraculeusement, jusqu’au ministère de la Santé où...
Malcolm X, mort assassiné le 21 février 1965.
En 1980, un ancien acteur de films de série B devient le 40ème président des Etats-Unis. Olivier Duhamel revient...
Trois hommes, trois trahisons : Michael Bettaney, agent du MI5, œuvre désormais pour le KGB. Aux États-Unis, l’agent de la...
En 1934, les Japonais, déterminés à garder le contrôle sur le Pacifique, élaborent le Yamato, le plus puissant des...
Héros de la Seconde Guerre mondiale, élu avec une large majorité à la tête des États-Unis en 1952, le...
En 1945, les Alliés doivent prendre en charge le destin des Juifs ayant survécu à l’Holocauste. Mise en sommeil...
La puissance d’une nation se mesure habituellement par l’addition de son potentiel économique et militaire. Dans le cas de...
1970. Alors que Coco Chanel, 87 ans, est au crépuscule de sa vie, la vieille dame chic au collier...
La guerre israélo-arabe de 1948-1949 commence le 15 mai 1948, au terme du mandat britannique sur la Palestine et...
Récompensée par le Prix Nobel de la paix pour des décennies d’engagement en faveur des pauvres et des malades...
Appelés et militaires de carrière ont participé aux 210 essais nucléaires français, expérimentés au Sahara algérien et en Polynésie...
De 1938 à 1945, près de 3000 prêtres, religieux et séminaristes sont déportés à Dachau. Regroupés dans des blocks...
En 1975, Néjame Aboubakar n’est qu’un enfant quand il arrive à l’orphelinat de Salvert, à côté de Poitiers. Il...
Utilisant des archives rares provenant de sources du monde entier, cette série dont les images ont été colorisées, nous...
