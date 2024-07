Article

La Guadeloupe, avec son mélange unique de paysages luxuriants, de plages immaculées et de culture vibrante, est une destination de rêve pour les voyageurs. Si vous avez la chance de passer dix jours dans cet archipel des Caraïbes, voici un itinéraire qui vous permettra de découvrir les trésors cachés de la région.

Jour 1 : découverte de Pointe-à-Pitre

Commencez votre voyage à Pointe-à-Pitre, la principale ville de Guadeloupe, un carrefour animé où l’authenticité créole se mêle à la modernité.

Promenez-vous dans le centre-ville pour admirer l’architecture coloniale, témoignage des différentes époques qui ont façonné l’histoire de l’île. Les bâtiments colorés, les balcons en fer forgé et les rues pavées vous transportent dans un autre temps.

Ne manquez pas le marché de la Darse, où les étals débordent de fruits tropicaux, d’épices exotiques, de poissons frais et de souvenirs artisanaux. L’ambiance est animée, les odeurs enivrantes, et les vendeurs toujours prêts à partager une anecdote ou un conseil.

Après cette immersion sensorielle, rendez-vous au Mémorial ACTe, un centre culturel et mémoriel dédié à l’histoire de l’esclavage et de la traite négrière. Ce lieu poignant et éducatif utilise des expositions interactives et des œuvres d’art pour raconter l’histoire des peuples africains réduits en esclavage et de leur descendance.

Une visite enrichissante qui vous donnera un aperçu profond de l’histoire complexe et émouvante de l’île, et qui souligne l’importance de la mémoire et de la réconciliation.

Jour 2 : plages de Grande-Terre

Direction les plages de Grande-Terre pour une journée de détente au soleil. Cette partie de l’île est connue pour ses longues étendues de sable blanc et ses eaux turquoise.

La plage de la Caravelle à Sainte-Anne est idéale pour les familles avec ses eaux calmes, parfaites pour la baignade. Vous pourrez y louer un transat et un parasol, et passer la journée à lézarder au soleil ou à nager dans les eaux chaudes des Caraïbes.

Les activités nautiques ne manquent pas, des cours de planche à voile aux excursions en paddle.

Pour les amateurs de surf, la plage du Helleux à Saint-François est un spot incontournable. Les vagues y sont plus fortes, attirant les surfeurs de tous niveaux. Même si vous ne surfez pas, le spectacle des vagues et des surfeurs est impressionnant à regarder.

Entre deux baignades, savourez les spécialités locales dans les nombreux restaurants de plage. Ne manquez pas de goûter au poulet boucané, une spécialité guadeloupéenne, ainsi qu’aux accras de morue, ces beignets savoureux qui font le bonheur des gourmands.

Jour 3 : la Pointe des Châteaux

Explorez la Pointe des Châteaux, une péninsule à l’extrémité est de Grande-Terre.

Ce site offre des vues panoramiques spectaculaires sur l’océan Atlantique et les îles environnantes. La randonnée jusqu’à la croix au sommet de la colline est un must pour tout visiteur. Le sentier, bien balisé, serpente à travers une végétation basse et des rochers escarpés, offrant à chaque tournant des vues de plus en plus époustouflantes.

Une fois au sommet, vous serez récompensé par un panorama à couper le souffle qui s’étend sur des kilomètres.

En chemin, arrêtez-vous à Saint-François pour visiter le marché artisanal. Ce marché est un véritable trésor pour ceux qui cherchent des souvenirs uniques et des produits locaux. Vous y trouverez de l’artisanat traditionnel, des bijoux, des vêtements, et bien sûr, des produits alimentaires comme le fameux rhum de Guadeloupe.

Les artisans sont souvent prêts à discuter de leur travail et à partager leur passion, ce qui rend l’expérience encore plus enrichissante.

Jour 4 : exploration de Marie-Galante

Prenez le ferry pour Marie-Galante, une île réputée pour ses plages vierges, son rhum et son atmosphère paisible.

L’île, surnommée « la grande galette » en raison de sa forme plate, est un véritable paradis pour les amoureux de la nature et les amateurs de tranquillité. Louez une voiture pour faire le tour de l’île et découvrir ses nombreux trésors cachés. Les routes sinueuses vous mèneront à travers des champs de canne à sucre, des villages pittoresques et des plages isolées.

Ne manquez pas de visiter les distilleries locales comme la distillerie Bielle ou la distillerie Poisson. Ces distilleries produisent certains des meilleurs rhums de l’île, et une visite vous permettra de comprendre le processus de fabrication du rhum, de la récolte de la canne à sucre à la distillation et au vieillissement.

Vous pourrez également déguster différents types de rhums et acheter des bouteilles directement à la source.

Passez l’après-midi à la plage de la Feuillère, une des plus belles plages de l’île. Cette plage de sable fin, bordée de palmiers et de cocotiers, est idéale pour la baignade et la plongée en apnée. Les eaux y sont claires et peu profondes, parfaites pour observer la vie marine.

Prenez le temps de vous détendre, de profiter du soleil et de savourer la beauté naturelle de ce coin de paradis.

Jour 5 : randonnée au volcan de la Soufrière

Retournez sur Basse-Terre et préparez-vous pour une journée d’aventure avec une randonnée au volcan de la Soufrière.

Ce volcan actif, le plus haut sommet des Petites Antilles, offre des paysages lunaires et des vues imprenables sur l’île. La randonnée, bien que exigeante, est une expérience inoubliable pour les amateurs de nature et de trekking. Le sentier commence dans une forêt tropicale dense, où vous pourrez observer une flore et une faune variées.

Au fur et à mesure que vous montez, la végétation change, devenant plus clairsemée et révélant des formations rocheuses impressionnantes. Les fumerolles et les sources chaudes que vous croiserez sur votre chemin témoignent de l’activité volcanique sous vos pieds.

Une fois au sommet, vous serez accueilli par une vue panoramique qui s’étend à perte de vue. Par temps clair, vous pourrez même apercevoir les îles voisines. N’oubliez pas d’apporter de l’eau, des collations et de bonnes chaussures de marche, car la montée peut être ardue.

La Guadeloupe, avec ses paysages luxuriants, ses plages immaculées et sa culture dynamique, constitue une destination de rêve pour les voyageurs.

Jour 6 : les chutes du Carbet

Après l’effort de la veille, place au réconfort. Partez à la découverte des chutes du Carbet, situées dans le parc national de la Guadeloupe.

Ces cascades impressionnantes, entourées de végétation luxuriante, sont un spectacle naturel époustouflant. Les chutes du Carbet se composent de trois cascades, chacune offrant une expérience unique. La deuxième chute, la plus accessible, est une marche d’environ 20 minutes sur un sentier bien aménagé.

Vous serez émerveillé par la puissance et la beauté de l’eau qui se précipite de 110 mètres de haut.

La première chute, bien que plus difficile d’accès, offre une récompense à ceux qui entreprennent la randonnée plus longue pour l’atteindre. La troisième chute, moins fréquentée, est idéale pour ceux qui cherchent un peu de solitude et de tranquillité. Profitez de la fraîcheur de la forêt tropicale, respirez l’air pur et laissez-vous envoûter par le chant des oiseaux et le murmure des cascades.

Jour 7 : journée à Deshaies

Deshaies, sur la côte nord-ouest de Basse-Terre, est un charmant village de pêcheurs qui a su conserver son authenticité et son charme d’antan.

Visitez le jardin botanique de Deshaies, un havre de paix où vous pourrez admirer une incroyable diversité de plantes tropicales et d’animaux. Le jardin, autrefois la propriété du célèbre comédien Coluche, est un lieu enchanteur où vous pourrez vous promener à travers des sentiers bordés de fleurs exotiques, de bassins et de cascades.

Après cette visite relaxante, passez l’après-midi à la plage de Grande-Anse, l’une des plus belles plages de Guadeloupe. Cette plage de sable doré, bordée de cocotiers et de raisiniers, est parfaite pour la baignade et le farniente. Les vagues y sont souvent douces, et l’ambiance y est paisible.

Terminez votre journée par un dîner créole dans l’un des restaurants du village, où vous pourrez déguster des plats traditionnels comme le colombo de poulet, le vivaneau grillé et les gratins de légumes locaux.

Jour 8 : plongée à la réserve Cousteau

La réserve Cousteau, située autour des îlets Pigeon, est un paradis pour les plongeurs et les amoureux de la vie marine.

Que vous soyez débutant ou expérimenté, les eaux cristallines de la réserve regorgent de vie marine, des coraux colorés aux poissons tropicaux, en passant par les tortues et les raies. Les sites de plongée sont variés et offrent des expériences pour tous les niveaux.

Si vous préférez rester à la surface, une excursion en bateau à fond de verre est une excellente alternative pour découvrir la richesse sous-marine sans se mouiller.

La réserve porte le nom du célèbre océanographe Jacques-Yves Cousteau, qui a contribué à sa renommée internationale. Les fonds marins y sont protégés, et vous pourrez y observer une biodiversité exceptionnelle.

Après une matinée de plongée, profitez des plages environnantes pour vous détendre et vous imprégner de la beauté naturelle de ce lieu unique.

Jour 9 : les Saintes

Prenez le ferry pour les Saintes, un archipel pittoresque au sud de Basse-Terre.

L’île principale, Terre-de-Haut, est célèbre pour sa baie, souvent comparée à la baie de Rio de Janeiro. Dès votre arrivée, vous serez charmé par les maisons colorées, les ruelles étroites et l’ambiance décontractée qui règne sur l’île. Louez un scooter ou une voiturette électrique pour explorer l’île à votre rythme.

Visitez le Fort Napoléon, un ancien fort militaire qui offre des vues spectaculaires sur la baie et les îles environnantes. Le fort abrite également un musée qui retrace l’histoire militaire de l’île et un jardin botanique avec des espèces endémiques.

Passez l’après-midi à la plage de Pompierre, une baie abritée idéale pour la baignade et le snorkeling. Les eaux calmes et claires sont parfaites pour observer les poissons tropicaux et les coraux.

Jour 10 : retour à Pointe-à-Pitre et shopping

Pour votre dernier jour, retournez à Pointe-à-Pitre pour un peu de shopping et pour acheter des souvenirs. Le centre commercial Destreland est parfait pour trouver des produits locaux et des articles de marque. Vous y trouverez une variété de boutiques offrant tout, des vêtements aux bijoux en passant par les produits alimentaires.

Terminez votre voyage par une promenade dans le quartier de la Marina, où vous pourrez dîner en bord de mer et savourer la cuisine créole tout en admirant les yachts amarrés. La Marina est un endroit animé avec de nombreux restaurants, bars et boutiques, offrant une dernière occasion de profiter de l’hospitalité guadeloupéenne et de la beauté de l’île.

En dix jours, vous aurez découvert une multitude de paysages et de cultures, faisant de votre séjour en Guadeloupe une expérience inoubliable.