Documentaire



Le massif forestier des Cévennes pourrait rassembler à lui seul, tout ce que la forêt peut évoquer dans l’inconscient collectif. Par sa géographie, son climat et l’esprit cévenol, ce territoire raconte parfaitement l’histoire commune entre les hommes et la forêt. Terre de refuge, sanctuaire nourricier et protecteur, le peuple cévenol cultive cette forêt depuis la nuit des temps. Chacun des passionnés que Simon Allix croise sur sa route lui racontent leur relation à cette foret et permet d’en dresser un portrait d’hier et d’aujourd’hui.

Réalisation : Simon Allix et Laurent Chalet