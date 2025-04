Documentaire

Ce documentaire nous emmène au cœur de Séoul, capitale tentaculaire de la Corée du Sud, pour en dresser un portrait à travers ses artistes et intellectuels les plus marquants. De la photographe vertigineuse Jun Ahn au romancier Hwang Sok Yong, c’est toute l’âme coréenne qui se révèle, entre traditions spirituelles, modernité effrénée et mémoire collective. À travers leurs œuvres et leurs récits, c’est une ville en constante métamorphose que l’on découvre : à la fois résiliente, mélancolique et visionnaire. Un voyage fascinant entre art, histoire et quête d’identité.

Réalisé par Mauduy, Véronique.

Droits réservés ARTE