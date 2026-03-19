Documentaire

La station suisse de Saas Fee est surnommée «la perle des Alpes». Entourée de dix-huit sommets de plus de 4000 mètres qui rappellent la forme d’un coquillage, c’est aussi l’une des stations les plus réputées du Valais.

Sandy se rend dans ce village particulièrement préservé situé à 1800 mètres au fond d’une vallée longtemps inaccessible. Elle y rencontre Noémie Thurre qui lui fait découvrir le charmant centre-ville de la commune, avec ses maisons et greniers en bois, ainsi que le mode de vie des marmottes.

Un film de Bruno Fabresse

Une production Bo Travail !