Documentaire



Dans le Sud de l’Espagne, Marbella est le paradis des fêtards et des jet setters. Chaque été, c’est le rendez-vous incontournable des stars, people et personnes les plus fortunées. Mais avec la crise espagnole, l’immobilier s’est effondré et les prix sont cassés. Fête, luxe et tradition, bienvenue le temps d’un été dans la plus célèbre ville de la Costa del Sol.