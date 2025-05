Documentaire

La Catalogne est loin de se résumer à Barcelone, sa capitale. Cette région de l’Espagne est divisée en comtés ayant retrouvé leur autonomie depuis le retour à la démocratie du pays dans les années 1970. La Catalogne regorge de magnifiques paysages très divers. Si elle est forte de traditions gastronomiques et culturelles très vivaces, cette région est aussi marquée par son modernisme dans l’architecture et dans l’art. Sophie Jovillard arpente les rues de villes et de bourgs moins connus, comme Reus, la ville natale d’Antoni Gaudí, l’architecte de la célèbre et toujours inachevée Sagrada Família.

Au programme :

– La Garrotxa, terre de volcans

– Une journée sur les toits de Barcelone

– Autour des Pyrénées

– Portrait d’une famille de castellers

– Portrait de Constanti Kontos à Cadaqués