Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Venise : Une ville à nulle autre pareille Canaux, gondoles, palais somptueux… L’atmosphère mythique de Venise ne laisse personne indifférent, que l’on soit locaux ou simples touristes....

Documentaire Littoral basque : la somptueuse villa Leihorra Sur le littoral basque, Viviane Delpech, historienne de l’architecture, part à la découverte du patrimoine Art Déco. A Ciboure,...

Documentaire Compagnies low cost : partir aux Antilles pour 100€ Partir aux Antilles sans se ruiner est désormais possible. Enquête sur ces nouvelles compagnies aériennes low-cost qui proposent des...

Documentaire Tasmanie : Ne faire qu’un avec la nature Alex est un menuisier traditionnel. Dans son atelier ouvert sur la nature, il est chaque jour en connexion avec...

Documentaire Les secrets de Malte : entre histoire et modernité Sous ses airs de carte postale, Malte cache une histoire fascinante, des traditions vivantes et des habitants passionnés. Dans...

Documentaire Annecy gourmand Entre traditions savoyardes et haute gastronomie, Annecy fait la part belle aux gourmands. C’est ici que se côtoient chefs...

Documentaire Savon de Marseille : sublimer l’huile d’olive Les olives sont l’or vert de Marseille. C’est ce précieux fruit qui a assuré à la ville dès le...

Documentaire Roumanie : Au cœur d’un cimetière joyeux Dans la région des Maramures en Roumanie se trouve un cimetière joyeux. Là-bas, 800 croix aux couleurs chatoyantes rendent...

Documentaire Grand Tourisme – Pays Basque Documentaire touristique, sur les meilleurs spots à faire.

Documentaire Boston, la plus européenne des villes américaines Moins connue que New York, Boston n’en est pas moins une ville à part aux États-Unis. Ses maisons au...

Article Les immanquables du Pays Basque Le Pays Basque, une région qui s’étend de la côte atlantique jusqu’aux contreforts des Pyrénées, est un véritable trésor...

Documentaire Nus et culottés – Objectif Islande Partir du nord de la France pour aller contempler les aurores boréales en Islande, tel est le nouveau défi...

Article Les destinations de voyage émergentes et moins touristiques Lorsqu’il s’agit de voyager, beaucoup d’entre nous pensent immédiatement aux destinations populaires, tels que Paris, New York ou Tokyo....

Documentaire Croisière en Méditerranée Sophie largue les amarres à Gênes pour débuter une croisière en Méditerranée. Elle montera sur un navire de toute...

Documentaire Thaïlande, la route des rois – Le Chao Phraya A Bangkok, le fleuve Chao Phraya est un axe de transport important. Une multitude d’embarcations à usages différents s’y...

Documentaire La rude vie d’un berger des montagnes de Géorgie Samucha vit dans les montagnes de Géorgie en Touchétie, avec les Touches, un peuple de bergers du Caucase. Cavalier...

Article Qu’est-ce qu’il faut savoir sur le Programme Vacances Travail ? Si le PVT jouit d’une énorme popularité en France depuis quelques années, il reste néanmoins peu connu ou inconnu...