Documentaire



Plus de la moitié des habitants de notre planète vit désormais dans des villes. Les mégalopoles, véritables cités tentaculaires, sont autant de miroirs grossissants de la culture et l’identité d’une société. Qu’est-ce qui fait battre le pouls de ces centres urbains gigantesques ?

Qui sont les gens qui y vivent ? Quelles sont les tendances du moment et les paradoxes qui composent l’âme d’une mégapole ? Autant de questions qui servent de fil rouge à l’exploration urbaine d’Alexandra Leroux. Pour sa première destination, Alexandra nous emmène dans une plongée au cœur de New York. En posant un regard inattendu sur la Grosse Pomme, en interrogeant des citadins de tous profils sur leurs habitudes urbaines, Alexandra prend la température d’une cité unique, exaltante au quotidien et peut-être pas toujours facile à vivre…

Réalisateur : Augustin Viatte