Documentaire

Abdou, le représentant d’une agence de voyage marrocaine nous fait découvrir un endroit magique : un campement perdu dans une mer de sable où une quinzaine de tentes ont été installée à plus de deux heures du premier village.

Le campement mis en place par l’agence de voyage propose aux visiteurs un voyage de retour l’essentiel au milieu de paysages à couper le souffle. Les guides apprennent aux touristes comment préserver les ressources naturelles du désert pour mieux le préserver et l’apprécier.

Extrait du film « Maroc, la magie du Grand Sud » de la collection « Les nouveaux paradis »

Réalisation : Philippe Prigent

