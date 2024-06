Documentaire



Terre accueillante et authentique, mêlant nature, culture et traditions, la Flandre-Artois offre à ses visiteurs un vaste panel de découvertes et d’activités.

Les immenses plages de sable fin, les pittoresques villages de pêcheurs et les élégantes stations balnéaires de la Côte d’Opale raviront les vacanciers en quête de détente et de tranquillité.

Les villes d’Art et d’Histoire de Boulogne-sur-Mer, de Cambrai, de Lille et de Roubaix, aux multiples trésors culturels et architecturaux, les majestueux beffrois inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, le très beau musée du Louvre-Lens, la petite ville fortifiée de Bergues rendue célèbre par le film Bienvenue chez les Ch’tis, les sentiers de randonnée des parcs naturels régionaux de l’Avesnois, des Caps et Marais d’Opale et Scarpe-Escaut, mais aussi l’ambiance festive et conviviale du carnaval de Dunkerque et de la braderie de Lille, sont autant d’atouts qui font de cette région du nord de la France une destination pleine d’attraits.

Réalisation: Anne-Laure Larget

© MORGANE PRODUCTION