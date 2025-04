Documentaire

Le Jammu Cachemire est une des régions les plus dangereuses du monde. Une guerre larvée, des incursions de guérilla sont le quotidien de cette région qui est sous tension depuis la séparation de l’Inde et du Pakistan. C’est aussi dans ces hautes montagnes que l’on trouve les plus beaux saphirs du monde. Ils sont d’un bleu velouté dont la beauté et la douceur n’a pas son pareil dans le monde des gemmes. Depuis la scission entre les deux pays et avant cette expédition aucun occidental ne s’est rendu dans cette mine. Ce film va vous emmener dans une expédition extraordinaire : 25 porteurs, 5 yacks, la traversée du Haut Himalaya et 150 kilomètres à pied entre 3500 mètres et 6000 mètres d’altitude… moyens extraordinaires qui ont permis de se rendre dans cette mine et surtout de démontrer qu’elle produisait toujours des saphirs. C’est dans la vallée du Zanskar que démarre l’expédition, qui après avoir franchi le col de Umasi La (5900 mètres) dans la chaîne de l’Himalaya, vous permettra de découvrir la verdoyante vallée du cachemire. Après plusieurs jours de marche, au sommet d’une montagne, se dessine la mine de Padder à 4500 mètres d’altitude, avant d’y accéder, un poste de police fait de quelques pierres entassées les unes sur les autres abrite quelques hommes dans un lieu nommé Sumchan. Dans la mine, trois tentes protègent le strict nécessaire pour la dizaine d’hommes qui travaillent à cette altitude vertigineuse quelques mois par an durant l’été. Le géologue responsable de cette exploitation vous fera pénétrer au fond des mines une torche à la main pour vous montrer le filon. Vous comprendrez comment ces pierres exceptionnelles sont transportées à pied en franchissant les différents dangers que sont la guérilla, les intempéries et autres prédateurs. Plongé dans les traditions bouddhistes de ces régions, vous assisterez à la sacralisation d’un Bouddha dans le temple de Karsha. Bien évidemment, la route de ces saphirs ne s’arrête pas là. C’est à Delhi que nous retrouvons des joailliers et des lapidaires qui les taillent et les montent sur des bijoux. Puis ce film vous fera pénétrer dans l’univers des Maharadjahs de Jaipur, du Cachemire et surtout chez leur joaillier qui possède aujourd’hui les pierres et les joyaux les plus exceptionnelles, notamment au Gem Palace avec son propriétaire Sanjay Kaslival.