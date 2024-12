Documentaire

Chambéry compte une habitante particulièrement gourmande de sa ville : c’est Mercotte. Ses prestations au concours du meilleur pâtissier à la télévision, et ses chroniques sur la radio France Bleu ont fait d’elle l’une des plus célèbres ambassadrices de la Capitale historique de la Savoie. Elle a embarqué Laurent dans une balade pleine de souvenirs au cœur de la vieille ville. Non loin de là, le massif des Bauges est le poumon vert de Chambéry. Et un peu son garde-manger aussi… Lionel est le gardien de ces saveurs. Dans son camion, l’épicier ambulant parcourt la montagne pour apporter dans chaque hameau un peu de sourire et des produits locaux. Enfin, sur le lac du Bourget, Laurent a testé pour vous une activité particulièrement Zen : le yoga. Oui, mais le yoga sur un paddle ! Vous savez, ces planches qui flottent sur l’eau … Il parait que cela permet de retrouver l’équilibre. A condition de ne pas le perdre ! Un documentaire de Hervé Vacheresse