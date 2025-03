Article

Surnommée le Sunshine State, la Floride est un concentré de paysages tropicaux, de plages immaculées, de parcs à thème spectaculaires et de réserves naturelles grandioses. C’est un État unique où la modernité urbaine côtoie la nature la plus sauvage, où l’on peut savourer un espresso cubain à Miami le matin et observer des alligators dans les Everglades l’après-midi.

Alors que voir en Floride en 1 semaine seulement ? On peut traverser une diversité de paysages, de cultures et d’émotions difficile à égaler dans une autre région du monde.

Voici un guide détaillé pour explorer la Floride en 7 jours riches et inoubliables.

Jour 1 : Miami – L’entrée en matière électrique

Arriver à Miami, c’est atterrir directement au cœur d’une ambiance effervescente, chaude et colorée.

La ville est une mosaïque culturelle où les influences latines, caribéennes et américaines s’entremêlent avec élégance. Dès que vous posez le pied dehors, vous êtes frappé par les senteurs d’épices, les rythmes cubains, et les couleurs vives des fresques murales ou des bâtiments Art Déco.

De nombreuses scènes cultes de films ont été tournées ici, notamment dans « Scarface » ou « 2 Fast 2 Furious », conférant à cette rue un statut légendaire.

C’est un choc culturel, visuel et auditif, qui donne immédiatement le ton du voyage. Direction South Beach, où le sable blanc, les palmiers et les skateurs dessinent une carte postale vivante de la Floride moderne.

Promenez-vous sur Ocean Drive, l’avenue mythique bordée de bâtiments Art Déco aux couleurs pastel. Cette promenade vous fait remonter le temps tout en restant ancrée dans le présent grâce à ses cafés branchés et ses voitures de luxe garées en vitrine.

Ensuite, direction Lincoln Road, une rue piétonne parfaite pour le shopping ou un brunch en terrasse, entre locaux stylés et touristes émerveillés.

Dans l’après-midi, partez explorer Wynwood, le quartier artistique de la ville. Ici, l’art de rue a atteint un niveau d’excellence. Chaque mur est une fresque, chaque ruelle un musée.

Wynwood Walls attire chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier admirer l’expression la plus contemporaine de l’art urbain.

Vous y trouverez aussi des galeries indépendantes, des cafés végétariens, des friperies de designers et de nombreux rooftops pour siroter un cocktail au coucher du soleil.

À ne pas manquer à Miami :

South Beach pour son ambiance balnéaire glamour

Wynwood Walls pour l’art urbain géant

Little Havana pour une immersion cubaine authentique

Biscayne Bay pour une balade en bateau ou un tour en jet ski

Jour 2 : Les Keys – Direction le paradis tropical

Dès l’aube, prenez la route mythique de l’Overseas Highway, une autoroute qui traverse l’archipel des Florida Keys en sautant d’île en île par des ponts spectaculaires, certains mesurant plus de 10 km.

Le trajet est une aventure à part entière : l’océan turquoise s’étend à perte de vue de chaque côté, les pélicans volent en formation au ras de l’eau, et les petites îles paradisiaques vous invitent à faire des haltes.

Ce parcours est considéré comme l’un des plus beaux road trips des États-Unis.

Arrêtez-vous à Key Largo, le premier îlot, célèbre pour ses fonds marins et ses récifs de corail. Plongeurs et snorkeleurs y trouveront un petit paradis sous-marin, notamment dans le John Pennekamp Coral Reef State Park. Ensuite, descendez jusqu’à Key West, la perle des Keys, à l’extrémité sud de la Floride.

Key West est une île au charme bohème, où le temps semble suspendu. Ses ruelles sont bordées de maisons en bois colorées, souvent décorées de fleurs tropicales et de drapeaux arc-en-ciel.

Ernest Hemingway a vécu ici, dans une villa aujourd’hui transformée en musée.

L’ambiance est festive, accueillante, mais aussi imprégnée d’histoire. Ne manquez pas le Southernmost Point, l’un des monuments les plus photographiés du pays.

Activités incontournables à Key West :

Visiter la maison d’Hemingway et son jardin luxuriant

Assister au coucher du soleil sur Mallory Square avec musiciens de rue

Faire du snorkeling ou de la plongée dans le parc national de Dry Tortugas

Déguster une tarte au citron vert (Key Lime Pie) dans un café historique

Jour 3 : Everglades – À la rencontre des alligators

Quittez le sable des Keys pour retrouver la terre ferme et plongez dans un tout autre univers : celui des Everglades, cette étendue sauvage de marécages, de mangroves et de prairies inondées qui couvre une grande partie du sud de la Floride.

C’est une destination incontournable pour les amoureux de nature, de silence, et de rencontres animales authentiques.

Ce parc est reconnu comme Réserve de biosphère, Site Ramsar et patrimoine mondial de l’UNESCO.

La meilleure façon de découvrir ce parc national est en montant sur un hydroglisseur. Ces bateaux à fond plat glissent sur les eaux peu profondes à grande vitesse, vous permettant d’accéder à des zones inaccessibles à pied.

En chemin, vous croiserez sûrement des alligators qui se chauffent au soleil, des tortues, des anhingas et même des lamantins si vous êtes chanceux.

Prenez également le temps de vous promener dans Shark Valley, une boucle pavée idéale à vélo pour observer la faune au plus près.

La tour d’observation de Shark Valley vous permet de voir jusqu’à 30 km à la ronde par temps clair.

Ce lieu offre une immersion totale dans un écosystème fragile et fascinant.

À faire dans les Everglades :

Tour en hydroglisseur guidé par un expert local

Randonnée ou balade à vélo à Shark Valley

Visite du Ernest F. Coe Visitor Center

Observation d’oiseaux tropicaux dans leur habitat naturel

Jour 4 : Naples et la côte ouest – Luxe et tranquillité

En remontant vers la côte ouest, vous découvrirez un autre visage de la Floride : plus calme, plus chic, et d’une beauté naturelle époustouflante. Naples, petite ville bordée par le golfe du Mexique, est un bijou de tranquillité. Ici, les plages sont larges, propres, et peu fréquentées.

Le sable y est si fin qu’on dit qu’il craque sous les pieds comme de la neige fraîche.

Les couchers de soleil y sont spectaculaires, baignés d’une lumière orangée qui éclaire doucement les palmiers.

Le centre-ville, notamment Fifth Avenue South, est un endroit parfait pour flâner. Entre les galeries d’art contemporain, les terrasses fleuries et les petites boutiques, on y respire un luxe discret.

L’après-midi, dirigez-vous vers la Corkscrew Swamp Sanctuary, une réserve gérée par l’Audubon Society où vous pourrez suivre un sentier de promenade en bois à travers une forêt ancienne de cyprès.

Pourquoi visiter Naples :

Atmosphère élégante et détendue propice au repos

Plages immaculées, idéales pour les photos ou la méditation

Gastronomie locale haut de gamme

Réserves naturelles et sentiers écologiques bien entretenus

Jour 5 : Tampa et Clearwater – Une journée en bord de mer

Remontez vers le nord pour découvrir Tampa, une ville dynamique avec un fort héritage cubain, un port animé, et un équilibre réussi entre modernité et tradition.

Commencez par une balade sur le Tampa Riverwalk, un sentier piéton qui longe la rivière Hillsborough, parfait pour admirer les bâtiments modernes, les œuvres d’art public, et les parcs urbains.

Ce quartier est devenu un modèle de réhabilitation urbaine aux États-Unis.

Ensuite, filez vers Clearwater Beach, l’une des plus belles plages des États-Unis selon de nombreux classements. Son sable blanc est si pur qu’il ressemble à de la poudre de sucre, et l’eau, turquoise et calme, invite à la baignade toute l’année.

Le soir, ne manquez pas le Pier 60, où se déroule chaque jour un mini festival de rue au moment du coucher du soleil, avec artisans, musiciens et artistes de rue.

C’est l’un des rares endroits où l’on peut applaudir le soleil lorsqu’il disparaît derrière l’horizon.

À ne pas manquer à Tampa et Clearwater :

Le Tampa Riverwalk

Le musée des sciences MOSI

Clearwater Beach

Le Pier 60 pour les animations du soir

Jour 6 : Orlando – Les parcs d’attractions à l’honneur

Place à la magie ! Orlando, capitale mondiale du divertissement, est une étape incontournable pour tous ceux qui rêvent d’enfance retrouvée, de sensations fortes ou de mondes imaginaires. La ville abrite certains des parcs à thème les plus célèbres au monde : Walt Disney World, Universal Studios, Epcot, SeaWorld…

Chaque parc est une expérience immersive complète, avec des décors réalistes, des personnages emblématiques et des attractions spectaculaires. Si vous aimez les univers cinématographiques, privilégiez Universal Studios, notamment les zones dédiées à Harry Potter, Jurassic Park ou Marvel.

Les parcs sont très bien organisés, avec des applications mobiles, des FastPass, des restaurants thématiques et des spectacles nocturnes à couper le souffle.

Parcs à considérer selon votre profil :

Famille avec enfants : Magic Kingdom, Animal Kingdom

Ados et adultes : Universal Studios, Islands of Adventure

Amateurs de sciences : Epcot

Amoureux de la mer : SeaWorld

Jour 7 : Cape Canaveral – Dernier jour entre espace et océan

Pour clôturer cette semaine en beauté, direction Cape Canaveral, sur la côte est, là où la science et l’espace prennent vie. Le Kennedy Space Center est bien plus qu’un musée : c’est une immersion dans l’univers de la conquête spatiale, de la NASA, et de la technologie la plus avancée.

Le complexe spatial est toujours actif et certains jours, il est possible d’assister à un véritable lancement de fusée.

Vous y découvrirez des fusées à taille réelle, des simulateurs de vol, et l’impressionnante navette spatiale Atlantis, suspendue dans un hall immense. Après cette visite fascinante, terminez la journée sur la plage de Cocoa Beach, toute proche, réputée pour ses vagues, son ambiance décontractée et ses restaurants de fruits de mer.

Pourquoi Cape Canaveral vaut le détour :

Visite immersive du Kennedy Space Center

Proximité de Cocoa Beach

Observation de lancements (selon calendrier)

Histoire fascinante de la conquête spatiale

En conclusion : que voir en Floride en 1 semaine ?

Une semaine en Floride, c’est un condensé de découvertes, d’émotions et de contrastes. Des plages immaculées aux marécages sauvages, des rues animées de Miami aux forêts silencieuses des Everglades, des rêves Disney aux étoiles de la NASA – tout y est.

Comme le dit un proverbe local : « En Floride, chaque route mène soit à l’aventure, soit à la plage – parfois aux deux. »

Bien qu’il soit impossible de tout voir en 7 jours, cet itinéraire vous permet d’en explorer les facettes essentielles et les plus mémorables.