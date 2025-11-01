En sillonnant la terre des Pharaons, vers 450 avant notre ère, Hérodote proclame que l’Egypte est un don du...
La région du Puy de Dôme, nichée au cœur du massif central, se présente comme une destination de rêve...
A 10 heures de vol de Paris, l’île de Saint-Barthélemy est une destination très prisée par la jet set...
Avec plus de 700 cabines, ce couple se perd dans leur bateau de croisière
Préparer une valise pour un week-end à l’étranger peut sembler simple, mais il suffit d’un oubli ou d’un excès...
Sur la mythique place Djemaâ el-Fna, Sophie est prise dans un tourbillon de sons et de parfums : musique...
A la découverte de la face cachée de Taipei, Thomas part à la rencontre d’un chauffeur de taxi, d’une...
A Epernay, la tour de Castellane s’élève comme un emblème. Ce soin apporté à l’architecture est vraiment propre à...
Dans l’un des derniers fiefs français du vitrail, Chartres, rencontre avec des maîtres verriers passionnés qui perpétuent cet art....
Déjà auteur de plusieurs films consacrés au Canada, Pierre Brouwers vous invite cette fois à suivre sa caméra sur...
Il y a quelques semaines, Etienne apprend qu’il doit quitter New York et se rendre à Moscou pour des...
L’Amérique du Sud, ce sont les Incas, les marchés colorés, la Cordillère des Andes mais aussi les fameux autocars...
Philippe Gougler se rend en plein hiver tout au nord de l’Europe, en Finlande. ✋Les plus belles destinations, c’est...
Plongez dans un monde où les hommes vivent en harmonie avec les animaux pour s’attirer la protection des Génies....
Prêts à partir à la découverte du Palais jacques Coeur situé dans la ville de Bourges ?
Et si vous partiez en escapade le temps d’un week-end ? Vous trouverez dans cette sélection des 10 plus belles...
Au sud du Mont Lozère, les pluies de l’automne érodent les blocs de granit de manière spectaculaire, formant ainsi...
Le Maine est le premier état d’Amérique à voir le soleil se lever tous les matins. Avec 5.600 km...
À bord de leur bateau «Fleur australe», le navigateur Philippe Poupon et son épouse, la comédienne Géraldine Danon, embarquent...
Si longtemps malmené par le cours de l’histoire, le Liban a trouvé une énergie sans pareille pour se reconstruire....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site