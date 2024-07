Voyage en Thaïlande en famille : que voir et que faire ?

Article

Voyager en Thaïlande en famille est une expérience profondément enrichissante, offrant une combinaison unique d’aventures culturelles, de découvertes naturelles et de moments de détente inoubliables.

Ce pays d’Asie du Sud-Est, avec sa richesse historique et ses paysages variés, est une destination idéale pour des vacances familiales. Vous y trouverez une multitude d’activités adaptées à tous les âges, permettant de satisfaire tant les enfants que les adultes.

Découvrir Bangkok : la capitale vibrante

Bangkok, la capitale effervescente de la Thaïlande, est un point de départ idéal pour un voyage en famille. La ville regorge d’attractions pour petits et grands, alliant modernité et traditions.

Commencez votre aventure par une visite au Grand Palais, un complexe somptueux qui fut la résidence officielle des rois de Siam depuis 1782. Ce site majestueux abrite également le Wat Phra Kaew, le temple du Bouddha d’Émeraude, l’un des sites les plus sacrés du pays. Les enfants seront émerveillés par l’architecture éclatante et les histoires légendaires associées à ces lieux.

Une autre activité incontournable à Bangkok est une balade en bateau sur les canaux, aussi appelés klongs. Cette excursion vous permettra de découvrir la ville sous un autre angle, révélant des scènes de vie locale authentiques et pittoresques.

Le Marché flottant de Damnoen Saduak est une expérience unique où vous pouvez acheter des produits frais, des souvenirs et même déguster des plats typiques préparés directement sur les barques. Cette immersion dans la culture thaïlandaise laissera des souvenirs impérissables à toute la famille.

Pour les amateurs de shopping, le Chatuchak Weekend Market est un véritable paradis. Avec plus de 15 000 stands, ce marché géant offre de tout, des vêtements aux objets d’art, en passant par les plantes et les animaux de compagnie. Les enfants adoreront se perdre dans les allées colorées, découvrant des trésors à chaque coin de rue.

Ne manquez pas non plus de visiter Siam Ocean World, l’un des plus grands aquariums d’Asie du Sud-Est, où vous pourrez observer des milliers d’espèces marines et participer à des activités interactives.

Explorer Chiang Mai : la ville des temples et de la nature

Chiang Mai, située dans le nord de la Thaïlande, est une destination incontournable pour les familles en quête de culture et de nature. La ville est réputée pour ses nombreux temples, chacun ayant son propre charme et son histoire unique.

Commencez votre visite par le Wat Phra Singh, un temple du XIVe siècle connu pour ses magnifiques fresques murales et son architecture Lanna. Le Wat Chedi Luang, avec son immense stupa partiellement restauré, est un autre site à ne pas manquer. Les enfants seront fascinés par les légendes entourant ces lieux sacrés et les rituels bouddhistes que vous pourrez observer.

Pour une expérience inoubliable en famille, passez une journée dans un sanctuaire pour éléphants éthique. Ces refuges permettent de découvrir ces animaux majestueux dans leur habitat naturel, loin de l’exploitation touristique traditionnelle. Vous pourrez les nourrir, les baigner et même les accompagner lors de promenades dans la jungle.

Cette activité éducative sensibilise les enfants à la protection des animaux et à l’importance de la conservation de la faune sauvage.

Les amateurs de nature ne seront pas déçus par une excursion dans le parc national de Doi Inthanon. Ce parc, qui abrite le point culminant de la Thaïlande, offre des paysages époustouflants, des forêts denses, des cascades impressionnantes et une biodiversité exceptionnelle.

Les sentiers de randonnée sont accessibles et adaptés aux familles, permettant de découvrir des panoramas à couper le souffle et des villages de minorités ethniques. Les cascades de Wachirathan et de Mae Klang sont particulièrement spectaculaires et offrent des aires de pique-nique idéales pour une pause en pleine nature.

Profiter des plages paradisiaques du sud

Le sud de la Thaïlande est célèbre pour ses plages magnifiques et ses îles paradisiaques, faisant de cette région une destination parfaite pour des vacances en famille.

Phuket, la plus grande île de Thaïlande, offre une multitude d’activités pour tous les âges. Les plages de Patong et Kata sont idéales pour les baignades en famille, avec leurs eaux cristallines et leurs vastes étendues de sable fin. Les enfants pourront s’amuser à construire des châteaux de sable, pendant que les parents se détendent sous le soleil tropical.

Une excursion en bateau vers les îles Phi Phi est un must pour découvrir des paysages marins époustouflants. Les eaux turquoise et les formations rocheuses spectaculaires offrent un cadre idyllique pour la plongée avec tuba, permettant d’explorer les récifs coralliens et d’observer une multitude de poissons tropicaux.

Les plus aventureux pourront également essayer la plongée sous-marine ou le kayak de mer, des activités excitantes et sécurisées pour toute la famille.

À Krabi, la plage de Railay est un véritable bijou naturel, accessible uniquement par bateau en raison des falaises calcaires qui l’entourent. Cette plage est idéale pour les baignades en famille, avec ses eaux peu profondes et ses paysages pittoresques. Les plus grands pourront s’initier à l’escalade sur les célèbres falaises de Railay, offrant des vues panoramiques sur la mer d’Andaman.

Pour une expérience encore plus unique, partez à la découverte des îles environnantes, comme Koh Lanta et Koh Phi Phi, chacune offrant des plages isolées et des possibilités de snorkeling exceptionnelles.

Un voyage en Thaïlande en famille permet de découvrir des temples historiques et des plages idylliques, en passant par des parcs naturels et des activités culturelles.

Découvrir l’histoire à Ayutthaya

Ayutthaya, ancienne capitale du royaume de Siam, est une destination idéale pour une journée d’excursion depuis Bangkok.

Fondée en 1350, cette ville historique est aujourd’hui un vaste site archéologique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les ruines majestueuses et les temples historiques d’Ayutthaya offrent un aperçu fascinant de l’histoire et de la culture thaïlandaises.

Louez des vélos pour explorer les différents sites à votre rythme, rendant la visite plus ludique et accessible pour les enfants.

Le Wat Mahathat est l’un des temples les plus célèbres d’Ayutthaya, en raison de la célèbre tête de Bouddha enchâssée dans les racines d’un arbre. Ce site emblématique est parfait pour des photos souvenirs uniques et intrigantes.

Le Wat Chaiwatthanaram, avec son architecture grandiose et ses chedis alignés, est un autre lieu incontournable. Les enfants seront captivés par les histoires de batailles et de rois qui ont marqué l’histoire de ces temples anciens.

Pour enrichir votre visite, pensez à faire une croisière en bateau autour de l’île d’Ayutthaya. Cette promenade fluviale vous permettra de voir la ville sous un autre angle, découvrant des temples cachés et des paysages bucoliques.

Ne manquez pas non plus de visiter le Musée National Chao Sam Phraya, qui abrite une collection impressionnante de trésors et d’artefacts découverts sur les sites archéologiques d’Ayutthaya. Cette visite éducative apportera une dimension supplémentaire à votre compréhension de l’histoire de la Thaïlande.

Plonger dans la culture locale à Chiang Rai

Chiang Rai, moins fréquentée que Chiang Mai, propose des découvertes culturelles tout aussi riches et captivantes. La ville est célèbre pour ses temples uniques et ses paysages pittoresques.

Le Temple Blanc (Wat Rong Khun) est sans doute l’attraction la plus célèbre de Chiang Rai. Ce temple contemporain, créé par l’artiste thaïlandais Chalermchai Kositpipat, est une œuvre d’art à part entière. Avec ses sculptures complexes et ses motifs métaphoriques, il offre une expérience visuelle et spirituelle fascinante. Les enfants seront émerveillés par l’architecture éclatante et les détails minutieux de chaque recoin du temple.

Non loin de là, le Temple Bleu (Wat Rong Suea Ten) offre une expérience tout aussi saisissante avec ses tons de bleu éclatants et ses sculptures délicates. Ce temple, également œuvre d’un artiste contemporain, allie tradition et modernité, offrant un cadre serein et inspirant.

Pour une immersion culturelle plus approfondie, visitez le Musée de l’Opium dans le Triangle d’Or. Ce musée interactif et éducatif explore l’histoire complexe de la culture de l’opium dans la région et son impact sur la société thaïlandaise.

Les expositions sont conçues de manière à être accessibles et intéressantes pour les enfants, avec des présentations multimédias et des récits captivants.

Profitez également de votre séjour à Chiang Rai pour découvrir les villages des minorités ethniques, comme les Akha et les Karen. Ces visites offrent un aperçu unique des traditions et des modes de vie de ces communautés, permettant de mieux comprendre la diversité culturelle de la Thaïlande.

Participez à des ateliers artisanaux, comme le tissage ou la poterie, et ramenez chez vous des souvenirs faits main qui raconteront l’histoire de votre voyage.

S’amuser dans les parcs d’attractions et les zoos

Pour des moments de détente et de divertissement, la Thaïlande propose plusieurs parcs d’attractions et zoos adaptés aux familles. Dream World, situé à Bangkok, est un parc d’attractions qui ravira petits et grands avec ses montagnes russes, ses spectacles et ses aires de jeux thématiques.

Le parc est divisé en plusieurs zones, chacune offrant une expérience unique, allant des contes de fées à l’aventure en passant par le monde des rêves. Les enfants adoreront rencontrer leurs personnages préférés et participer aux activités interactives.

Safari World, également à Bangkok, est un parc animalier et un zoo où vous pouvez observer des animaux dans des environnements semi-naturels. Le parc est divisé en deux sections principales : le Safari Park, où vous pouvez conduire votre propre véhicule à travers les enclos des animaux sauvages, et le Marine Park, qui propose des spectacles de dauphins, d’otaries et d’oiseaux exotiques.

Les enfants seront émerveillés par la diversité des animaux et les spectacles impressionnants qui les mettent en scène.

Le Khao Kheow Open Zoo, situé dans la province de Chonburi, est un autre excellent choix pour une journée en famille. Ce zoo en plein air permet d’observer une grande variété d’animaux dans des habitats spacieux et bien entretenus. Les enfants peuvent interagir avec certains animaux, comme nourrir les girafes et les éléphants, offrant une expérience éducative et mémorable.

Le zoo propose également des programmes de conservation et des activités pédagogiques pour sensibiliser les visiteurs à la protection de la faune.

Découvrir la cuisine thaïlandaise en famille

La gastronomie thaïlandaise est un élément clé de votre voyage, offrant une explosion de saveurs et d’arômes. Participez à un cours de cuisine en famille pour apprendre à préparer des plats traditionnels comme le pad thaï, le som tam (salade de papaye), ou le tom yam (soupe épicée).

De nombreux cours de cuisine incluent une visite au marché local pour acheter des ingrédients frais, offrant une immersion complète dans la culture culinaire thaïlandaise. Les enfants adoreront manipuler les ingrédients et découvrir de nouvelles saveurs tout en s’amusant.

Les marchés de nuit sont également des endroits idéaux pour découvrir la cuisine locale tout en profitant de l’ambiance animée.

À Chiang Mai, le Sunday Walking Street Market est un lieu incontournable où vous pouvez déguster une variété de plats de rue, allant des brochettes de viande aux desserts traditionnels.

À Phuket, le Marché de Nuit de Phuket offre une expérience similaire avec ses stands de nourriture, ses spectacles de rue et ses stands de souvenirs. Ces marchés sont parfaits pour une soirée en famille, offrant une multitude d’options pour satisfaire tous les goûts.

Pour une expérience culinaire plus élaborée, réservez une table dans un restaurant de cuisine thaïlandaise raffinée. De nombreux établissements proposent des menus dégustation qui mettent en valeur les saveurs subtiles et les techniques traditionnelles de la cuisine thaïlandaise. Les enfants pourront essayer des plats moins épicés et découvrir des combinaisons de saveurs uniques.

Cette immersion dans la gastronomie locale enrichira votre voyage et vous permettra de ramener chez vous des souvenirs gustatifs inoubliables.

Conclusion

Voyager en Thaïlande en famille est une aventure riche en découvertes et en moments partagés. Des temples historiques aux plages idylliques, en passant par les parcs naturels et les activités culturelles, chaque membre de la famille y trouvera son bonheur.

Préparez vos valises et embarquez pour un voyage inoubliable au pays du sourire.