Documentaire

Chez les occidentaux, les cafards, les vers, les scorpions, les bousiers, les fourmis rouges suscitent généralement le dégoût. Mais pas en Thaïlande. Grillés, bouillis ou sautés, ils constituent, dans ce pays connu pour son raffinement, un met de choix que l’on déguste souvent en guise d’apéritif.

Un succès dû à leur richesse en protéines, calories, vitamines et éléments minéraux même si, en moyenne, ils coûtent deux à trois fois plus cher que la viande de porc. De plus en plus de paysans se tournent vers cette activité qui leur rapporte bien plus que l’agriculture. Certains envisagent même de créer des » fast-food d’insectes « . Un documentaire d’Arnaud Blin et Michel Marion