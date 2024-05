Documentaire



L’île de Pag, située au large de la côte adriatique de la Croatie, se profile comme le nouveau paradis de la fête pour les voyageurs en quête d’aventure et de divertissement. Baignée par les eaux cristallines de la mer Adriatique et baignée de soleil tout au long de l’année, cette île offre bien plus que des paysages pittoresques.

Pag est rapidement devenue une destination prisée pour sa scène de fête dynamique, attirant des fêtards du monde entier. Les soirées animées qui durent jusqu’au petit matin, les clubs de plage enivrants et les festivals de musique électrisants font de cette île un véritable sanctuaire pour les noctambules.