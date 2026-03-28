Quand Malcolm Forbes débarque en Normandie en 1944, il en tombe amoureux. Trente ans plus tard, après avoir fait fortune aux Etats-Unis, il revient dans la région et achète le château de Balleroy. Il s’adonne alors à sa passion : la montgolfière.
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