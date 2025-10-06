Documentaire

Belize est une terre sauvage et impénétrable. La jungle représente pas moins de la moitié de la superficie du pays. Celui-ci entrepris une démarche de protection de sa jungle si précieuse et de son passé historique comme les ruines Mayas.

Mais pour s’aventurer dans cette région d’un autre temps, il faut s’offrir les services d’un guide, comme Marcos, qui connait la jungle comme personne. Avec sa seule machette, il est capable de vivre ici pendant des mois, trouvant l’eau dans les lianes, se nourrissant de la faune et d’insectes, et cueillant les innombrables plantes connues pour leur vertus médicinales.

Documentaire : Nouveaux Paradis – Belize, entre jungle et corail

Réalisation : Jean Froment

