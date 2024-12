Documentaire

Avec l’une des plus belles baies au monde, des plages mythiques et des points de vue à couper le souffle, Rio est un écrin parfait pour l’amour. Si l’on y ajoute le tempérament de feu des brésiliens et leur goût immodéré pour la danse et la musique, alors le cocktail devient joyeux et enivrant. Rio est le temple de l’amour sous toutes ses formes car il inclut également l’amour dévorant de la vie et de la ville elle-même par ses habitants et ses visiteurs.

Un documentaire réalisé par François Cauwel.