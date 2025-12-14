Loin de tout. Dans le Grand Nord canadien s’étend un immense désert glacé. Des terres inhospitalières dont la superficie fait plus du tiers de la France. 1000 personnes y habitent en quasi-autarcie. La plupart d’entre eux sont Canadiens et plus précisément des Innus (à 90%). Aucune route ne mène à cette petite cité du bout du monde, un « no man’s land » glacé, où la température descend allègrement sous les -30 degrés Celsius. Seule ligne de vie, une voie ferrée longue de 600 kilomètres, dont le point de départ est la ville de Sept-Îles. Ce train, « le vent du Nord », est devenu un véritable symbole de ce territoire reculé.