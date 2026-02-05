Documentaire

New York est un show permanent que l’on ne se fatigue jamais de filmer ou photographier. Un show qui se renouvelle sans cesse.

Chaque communauté célèbre ses fêtes à sa manière, sans complexe et ostensiblement. Les artistes décorent toutes les facettes d’une ville où l’art urbain fascine par ses trouvailles. L’imagination baigne la mégapole dont la « skyline » se hérisse de gratte-ciel toujours plus vertigineux.

Pierre Brouwers et sa caméra ont arpenté la ville des mois durant pour immerger le spectateur dans la fameuse New York, qui entretient soigneusement ses icônes tout en se propulsant dans l’avenir. Un documentaire à grand spectacle !

Documentaire : Découvrir le monde –New York 2 : Le show de la ville (2016)

Un documentaire de Pierre Brouwers

