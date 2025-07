Documentaire

Avec ses paysages à couper le souffle sur le massif du Mont Blanc, sa quinzaine de restaurants étoilés, ses palaces, ses somptueux chalets et ses boutiques de luxe, Courchevel est aujourd’hui le passage obligé des milliardaires et du who’s who mondial. Ils sont hôteliers, agent immobilier, jeunes artistes en quête de reconnaissance et ils n’ont qu’un rêve : côtoyer eux aussi les sommets ! Nous avons pu avoir un accès privilégié et suivre les coulisses des préparatifs des fêtes de fin d’année, période où se joue la majeure partie du chiffre d’affaires de la saison. Découvrez les coulisses de la vie de celles et ceux qui vivent dans ce monde hors norme.

Un documentaire de Yann Candelier, Dorothée Marro.