Documentaire

Pendant 20 ans j’ai passé ma vie à sillonner la terre, et quand on me demandait d’où je venais, je répondais toujours : « je suis Basque ». Mais il est temps que je m’avoue quelque chose : le Pays Basque, je ne le connais plus.

Enfant, je venais chez mon Amani, passer toutes mes vacances et tous mes week-ends dans un village fait de trois hameaux au cœur de la Haute Soule. À 15 ans, ma grand-mère est décédée et tout s’est arrêté. Aujourd’hui je me dis qu’il faut vraiment être idiot pour faire deux fois le tour du monde sans passer par son pays.

Ce film, c’est l’histoire de ce retour au Pays qui coïncide avec la préparation de la Pastorale dans mon village. C’est l’histoire d’un Pays attachant, apaisé, où la culture joue un véritable rôle de lubrifiant social : c’est peut-être ici le territoire qui connaît la plus forte création de spectacle vivant par rapport à son nombre d’habitants.

Documentaire : Terminus Paradis (Je rentre au pays) (2013)

Un documentaire de François Althabegoïty

