Le Pays Basque, avec ses paysages entre mer et montagne, attire chaque année des milliers de visiteurs. Mais que faire lorsque la pluie s’invite à votre séjour ? Rassurez-vous, cette région regorge d’activités à apprécier même sous un ciel capricieux.

Alors que faire au Pays Basque quand il pleut ? Entre visites culturelles, découvertes gastronomiques et moments de détente, vous trouverez largement de quoi occuper vos journées pluvieuses.

Explorer le patrimoine culturel

Le Pays Basque est une terre riche en histoire et traditions. Profitez d’un jour de pluie pour découvrir son patrimoine à travers musées, châteaux et autres lieux emblématiques.

Visiter le Musée Basque à Bayonne

Situé au cœur de Bayonne, le Musée Basque est une plongée fascinante dans l’histoire et la culture de la région. Vous y découvrirez l’artisanat local, les traditions pastorales et l’importance de la pelote basque. Ce musée abrite plus de 2 000 objets et œuvres d’art illustrant la vie basque.

« Une visite au Musée Basque, c’est comprendre l’âme d’un peuple à travers son passé et son présent. »

Après la visite, flânez dans les ruelles de Bayonne et profitez des halles couvertes pour déguster des spécialités locales à l’abri de la pluie.

Découvrir la Villa Arnaga à Cambo-les-Bains

L’ancienne demeure d’Edmond Rostand, l’auteur de Cyrano de Bergerac, est un joyau du patrimoine basque. Cette maison splendide, inspirée de l’architecture régionale, vous plonge dans l’univers du célèbre écrivain.

« Edmond Rostand a conçu Arnaga comme une œuvre d’art à part entière, entre élégance et tradition. »

La visite intérieure vous permet d’admirer des pièces richement décorées et de comprendre l’influence du Pays Basque sur l’auteur.

Se régaler avec la gastronomie locale

Un jour pluvieux est l’excuse parfaite pour se réfugier dans un bon restaurant ou une chocolaterie artisanale.

S’initier au chocolat basque à Bayonne

Bayonne est le berceau du chocolat en France. Plusieurs ateliers permettent de découvrir l’histoire et la fabrication de cette douceur. L’Atelier du Chocolat propose des visites immersives et des dégustations gourmandes.

« Depuis le XVIIe siècle, Bayonne est la capitale française du chocolat, un héritage des juifs portugais ayant fui l’Inquisition. »

Pourquoi ne pas repartir avec une tablette artisanale en souvenir de votre escapade gourmande ?

Tester les pintxos dans une cidrerie basque

Si vous aimez la cuisine authentique, poussez la porte d’une cidrerie basque. Ces établissements proposent un menu convivial à base d’omelette à la morue, de côte de bœuf et de fromage de brebis. Le tout accompagné de cidre local servi à la traditionnelle, directement du tonneau.

« Dans une cidrerie, le repas se partage en grandes tablées et le cidre coule à volonté, pour une ambiance chaleureuse garantie. »

Quelques cidreries populaires :

Txopinondo à Ascain

à Ascain Itturburua à Sare

à Sare Astigarraga (juste de l’autre côté de la frontière espagnole)

Se détendre dans un espace bien-être

Pluie et détente font bon ménage. Le Pays Basque abrite plusieurs centres de thalassothérapie et spas où vous pourrez oublier le mauvais temps.

Profiter d’une journée en thalasso à Hendaye ou Biarritz

Les bienfaits de l’eau de mer sont reconnus depuis des siècles, et la côte basque dispose d’instituts de thalassothérapie réputés. À Hendaye, le centre Serge Blanco propose des soins relaxants dans un cadre apaisant. À Biarritz, le Thalmar offre des bains à remous et un hammam avec vue sur l’océan.

« Après une séance de thalassothérapie, on ressort régénéré, comme si la mer avait emporté toutes nos tensions. »

Les prestations les plus prisées :

Massages aux algues marines

Sauna et hammam aux huiles essentielles

Bains bouillonnants d’eau de mer chaude

Tester un bain nordique à Saint-Pée-sur-Nivelle

Envie d’une expérience insolite ? Le concept du bain nordique, inspiré des traditions scandinaves, vous promet un moment unique. Installé en plein air dans une eau chauffée à 38°C, vous pourrez vous détendre tout en admirant la pluie tomber autour de vous.

« L’eau chaude et la pluie froide créent un contraste agréable qui invite à la relaxation profonde. »

S’aventurer dans des activités ludiques en intérieur

Pour ceux qui préfèrent l’action, le Pays Basque propose plusieurs alternatives aux activités en extérieur.

S’initier à la pelote basque en trinquet

Même si le temps est mauvais, rien ne vous empêche de découvrir le sport emblématique du Pays Basque : la pelote. De nombreux trinquets (salles couvertes dédiées à ce sport) permettent de s’initier aux différentes disciplines, comme la main nue ou le chistera.

« La pelote basque n’est pas seulement un sport, c’est un véritable patrimoine vivant qui se transmet de génération en génération. »

Où essayer ?

Trinquet Moderne à Bayonne

à Bayonne Trinquet Berria à Saint-Jean-Pied-de-Port

à Saint-Jean-Pied-de-Port Trinquet Saint-André à Urrugne

Résoudre des énigmes dans un escape game

Les escape games sont une excellente alternative pour passer du temps en groupe. À Biarritz ou Saint-Jean-de-Luz, plusieurs établissements proposent des scénarios immersifs inspirés de légendes basques.

« Entre trésors cachés et énigmes inspirées de la mythologie basque, ces jeux plongent les participants dans un univers palpitant. »

Quelques escape games à tester :

Tempus Escape à Bayonne

à Bayonne Escape You à Anglet

à Anglet Get Out ! à Biarritz

Faire du shopping dans les marchés couverts et boutiques artisanales

Pluie ou non, le Pays Basque regorge de produits du terroir et d’artisanat unique.

Explorer le marché des Halles de Biarritz

Les halles couvertes de Biarritz sont une halte incontournable pour goûter aux produits locaux. Charcuterie basque, fromages de brebis, gâteaux basques… Un vrai plaisir pour les sens !

« Dans ces halles animées, on retrouve l’authenticité du Pays Basque à chaque étal. »

Dénicher des souvenirs dans les boutiques artisanales

Le savoir-faire basque se retrouve aussi dans l’artisanat. Les espadrilles de Mauléon, les toiles de linge basque et les couteaux traditionnels de Bidart font d’excellents souvenirs.

« Une paire d’espadrilles cousue main, c’est emporter un bout du Pays Basque chez soi. »

Quelques boutiques incontournables :

Lartigue 1910 pour le linge basque (Ascain)

pour le linge basque (Ascain) Don Quichosse pour des espadrilles artisanales (Mauléon)

pour des espadrilles artisanales (Mauléon) Couteaux Basques pour un souvenir authentique (Bidart)

Conclusion

Même sous la pluie, le Pays Basque offre une multitude d’activités captivantes. Entre découvertes culturelles, plaisirs gourmands et instants de détente, chaque jour devient une occasion d’explorer la région sous un autre angle.

Alors, laissez tomber le parapluie et partez à l’aventure !