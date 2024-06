Documentaire

L’artisanat iranien brille par sa variété et la qualité de son exécution. Certaines traditions artistiques sont cultivées ici depuis des millénaires. Qu’il sculpte un métal ou un minéral ou bien qu’il tisse un tapis ou façonne un vase, l’artisan s’inspire toujours de la culture et de la tradition de son pays, comme

les céramiques d’Ispahan et les nappes d’Ispahan, les coupes d’argent martelé, les tapis multicolores, les voiles ou Shador Shab tissés dans des ateliers familiaux de la province de Guilan, le Khatam, réalisé par les artisans de Shiraz et d’Ispahan avec du bois d’oranger ou de saule, découpé en petites bûches pour donner ces boîtes vernies généralement capitonnées.