Documentaire

Ainhoa petit village, du Pays Basque, est un passage du chemin de Saint-Jacques qui part de Bayonne à Pampelune. Situé entre la vallée de la Nive et la frontière navarraise, Ainhoa est classé parmi les plus beaux villages de France. Cette bastide-rue du XIIème siècle créée pour accueillir les pélerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, marie le vert de ses collines aux façades blanches et rouges de ses maisons anciennes. Une seule rue unique pour ce village qui est arboré, de maisons typiques aux façades rouges et blanches et de panneaux qui abordent différents thèmes et présente les charmes du bourg. Aux alentours, de belles promenades vous offrent l’occasion de découvrir la chapelle de l’aubépine et les nombreux ruisseaux et sous-bois.

© MORGANE PRODUCTION