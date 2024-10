Documentaire



Randonneuse confirmée et passionnée, Julie Raynaud a choisi pour compagnon de route le petit mais costaud Tao, cheval Auvergne, qui s’illustre par sa bonne volonté et son calme à toute épreuve. Ensemble, ils bravent les intempéries et nous font découvrir ou redécouvrir les plus beaux paysages de France entre terroir, gastronomie, artisanat d’antan et rencontres humaines enrichissantes.

« 1000 km à cheval » est une série documentaire de découverte du réel qui propose un point de vue unique : une immersion au cœur d’un périple mené par une femme et son cheval, un couple d’aventuriers unis et complices.

©STEP BY STEP Productions / Equidia