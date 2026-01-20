Documentaire

Par sa position et son envergure, Saint-Vincent domine les îles Grenadines dépendant d’elle au plan administratif.

Sur la route du Sud, Bequia est la seconde île de l’archipel par la taille. La notion de taille étant ici très relative, la construction d’une piste d’atterrissage est souvent une gageure dans les Caraïbes, mais l’économie locale est désormais tributaire de l’avion autant que du bateau.

Dans les Petites Antilles, la côte Est exposée au vent de l’Atlantique apparaît souvent plus sèche et plus pauvre. En revanche, la côte Ouest, dite sous le vent, est plus arrosée.

Les marins connaissent parfaitement cette répartition ainsi que les mouillages les mieux abrités, comme la baie de l’Amirauté où, pendant la haute saison, les bateaux en visite subissent de multiples abordages … pacifiques et mercantiles.

Documentaire : Planète Découverte – Au fil des Grenadines (2004)

Un documentaire de Pierre Brouwers

