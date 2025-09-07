Perth, en Australie, donne l’impression d’être en vacances toute l’année, nichée entre l’Océan indien et le bush. Ici, le barbecue est une religion. La ville a aussi d’autres atouts : c’est une des plus riches de la planète. Le taux de chômage y est quasi nul, notamment grâce à la présence de grandes industries minières.
Réalisateur : Jérôme Dussart