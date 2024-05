Passionnée d’animaux, Michelle réalise son rêve et reprend l’exploitation d’une ferme.

Documentaire

Qui n’a pas rêvé, enfant, d’avoir une ferme avec beaucoup d’animaux ? Un rêve presque inaccessible lorsque la famille ne possède pas de domaine agricole, mais que Michelle a réalisé à force de ténacité et d’audace. A dix-huit ans elle quitte le gymnase pour travailler dans une ferme. Quatre ans plus tard, elle saisit l’occasion inespérée de louer une ferme dans le Jura bernois. Sans soutien financier, les débuts sont difficiles, le travail de nuit s’ajoute à ses journées à la ferme. Elle doit aussi braver le scepticisme de ses voisins paysans qui l’ont vue débuter avec quatre vaches, dont l’une était aussi âgée qu’elle. Aujourd’hui, son goût affirmé pour l’indépendance l’amène aussi bien à réparer son vieux tracteur qu’à abattre des arbres elle-même et, sans crainte du jugement d’autrui, Michelle affirme que ses vaches, des grises rhétiques, sont le centre de sa vie. Cette vie rude et libre, remplie de la passion pour les animaux, ne se limite pas aux travaux de la ferme. La musique est l’autre passion de Michelle. Musicienne accomplie, elle joue de plusieurs instruments et pratique aussi le yodel, qui, à ses yeux, est la transcription musicale de la vie des paysans. Michelle est une femme puissante.

Un reportage de Nicole Weyer.