Documentaire

Ils sont policiers, ils interviennent à tous moments du jour et de la nuit, 365 jours par an, vingt quatre heures sur vingt quatre et leurs missions sont très spéciales. Colis suspects. Engins explosifs. Munitions de la seconde guerre mondiale… La mission des démineurs est précise : désamorcer toutes ces bombes avant qu’elles n’explosent.

Les risques encourus sont très importants. Une erreur, une maladresse et c’est la mutilation voire la mort. Leurs missions sont toujours dangereuses. A chaque fois, c’est une course contre la montre et la mort qui s’engage. Ils ont entre leurs mains la vie de dizaines de personnes. Revêtus de leur scaphandre de protection, ces spécialistes doivent passer le moins de temps possible devant l’engin et déterminer au plus vite comment il peut être neutralisé. Les démineurs de Versailles nous ont ouvert les portes du plus gros centre de déminage de France. Pour la première fois, ils dévoilent leurs dernières techniques en matière de lutte contre le terrorisme. Un voyage au cœur de l’angoisse ou chaque minute compte.