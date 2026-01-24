Documentaire

Boum ! Manipuler des explosifs n’est pas un jeu d’enfant… En Afghanistan, le démineur humanitaire Sayed Mohammad sécurise les espaces contaminés par les mines et les munitions enfouies dans le sol. L’Américain Ron Gilbert a, lui, détruit à l’aide d’explosifs des dizaines de bâtiments aux quatre coins de la planète.

Par le biais d’images exceptionnelles, de plans d’action et d’entrevues captivantes, cette série sur les métiers les plus dangereux vous transportera dans des situations à haut-risque et vous fera vivre une gamme d’émotions…

Réalisateurs : Fréderic Réau, Pascal Carron, Yannie Dupont-Hébert

