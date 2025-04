Documentaire

C’est une guerre des prix qui fait des morts sur nos routes. Sous la double pression de la crise et de la concurrence des pays de l’Est, le secteur du transport routier de marchandises a perdu 20 000 emplois en 2012. Si plusieurs centaines de milliers de camions empruntent les routes de France chaque année, ils sont de moins en moins français et de plus en plus dangereux. Les chauffeurs venus de l’est sont aujourd’hui légion sur nos autoroutes, mais ils ne sont pas seulement de passage. Certains travaillent sur notre territoire moyennant un salaire 4 fois moins élevé que celui d’un chauffeur français. Leurs employeurs : des sociétés françaises et belges qui, via des filiales fictives, des fraudes et du travail dissimulé, réduisent leurs charges. Comment ces « nouveaux esclaves de la route » arrivent-ils en France ? Pourquoi leurs conditions de travail sont-elles dangereuses pour les automobilistes ? La fatigue et la pression que subissent les chauffeurs ont des conséquences meurtrières sur nos autoroutes. Des pratiques illégales, comme les primes au kilomètre, incitent bon nombre d’entre eux à conduire toujours plus et à trafiquer les compteurs horaires. Dans le nord de la France, sur l’A1, l’un des axes les plus fréquentés d’Europe, les policiers et les gendarmes multiplient les opérations coup de poing. Face à cette concurrence low cost, certains chauffeurs routiers choisissent d’aller exercer leur métier ailleurs. Emmanuel a fait ce pari pour vivre l’aventure : au volant d’un truck aux chromes étincelants, il parcourt aujourd’hui tout le nord des États-Unis.Réalisateur : Clément DUDOUET