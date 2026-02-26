Documentaire

Savoir intervenir dans des situations où la tension est à son comble n’est pas une tâche facile. Or, quand on exerce le métier de garde du corps ou de videur, le temps de réaction doit être très rapide pour assurer la sécurité du plus grand nombre. Coups de poings, bagarres ou même attaques à arme blanche ou à l’arme à feu ; tout peut arriver en l’espace de quelques secondes. Prévoir le risque est donc une partie importante du métier. Aux États-Unis, le videur Ivan «Doc Holiday Arsenault en a vu de toutes les couleurs au cours de sa carrière. Aujourd’hui, il partage ses connaissances et son expérience pour former d’autres videurs.

Par le biais d’images exceptionnelles, de plans d’action et d’entrevues captivantes, cette série sur les métiers les plus dangeureux vous transportera dans des situations à haut-risque et vous fera vivre une gamme d’émotions…



Un documentaire de Fréderic Réau, Pasacl Carron, Yannie Dupont-Hébert.