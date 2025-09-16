Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Travailler au sommet du luxe parisien Découvrez les coulisses du Crillon, palace mythique de Paris. Entre luxe, savoir‑vivre à la française et métiers d’exception, plongez...

Documentaire Jumelles et Top-models à 15 ans Manuela et Elena ont 15 ans. Elles habitent un petit village près de Clermont-Ferrand, et c’est en faisant leurs...

Article Magic Wheel : un produit digital adaptable aux plateformes B2B Evoplay poursuit le développement de son catalogue de jeux HTML5 avec magic wheel, un titre basé sur une mécanique de...

Article Les e-sport : comment devenir un joueur professionnel ? Le monde du jeu vidéo compétitif, désormais connu sous le nom d’e-sport, a explosé au cours de la dernière...

Podcast Gardiennes de musée Annick, Pascale, Mounia, Laurence sont agentes d’accueil et de surveillance au LAAC (Lieu d’art et action contemporaine) de Dunkerque....

Documentaire Astronautes : recrutement et formation | L’Europe dans l’espace Voilà Thomas Pesquet parti pour une nouvelle mission dans l’espace. Il sera relayé dans 6 mois par son collègue...

Documentaire Le Charron, un vieux métier d’autrefois Gérard et Adryen Petit nous expliquent les gestes du métier de « charron », l’artisan spécialisé dans la fabrication et/ou la...

Documentaire Serveurs et cuisiniers : on partage le pourboire ou pas? La différence de rémunération entre les serveurs et les cuisiniers est de plus en plus remise en question. Est-ce...

Documentaire Quelles sont les différentes façons d’accepter une offre d’emploi ? Lorsque vous recevez une offre d’emploi, il est important d’analyser un certain nombre de paramètres avant d’accepter. Une fois...

Documentaire Objectif : ces étudiants se préparent pour l’espace Qui n’a pas rêvé un jour de devenir astronaute ? Camélia Kheiredine est partie à la rencontre de ceux...

Conférence Entreprises & transition écologique Dans un contexte mondial marqué par des défis environnementaux pressants, les entreprises jouent un rôle crucial dans la transition...

Documentaire Comment aider votre enfant à mieux parler Présentation du métier d’orthophoniste à travers l’exemple d’orthophonistes spécialisées dans les soins pour enfants présentant des troubles de l’apprentissage...

Article GO Global, l’excellence de l’éducation en toute légalité Dans le monde d’aujourd’hui, l’accès à l’éducation est essentiel pour le développement personnel et professionnel. GO Global est une...

Documentaire L’école Boulle L’école Boulle transmet depuis 130 ans des savoir-faire séculaires tout en étant à la pointe de l’innovation. Un formidable...

Documentaire Force Dragon, les pilotes d’élite La Sécurité civile en France associe différents moyens, principalement publics, pour venir en aide à la population et réagir,...