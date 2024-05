Documentaire

Pour beaucoup, la liberté commence d’abord par le travail. Alors quoi de mieux que d’avoir son propre commerce et d’être indépendant ? Mais que faire ? Et comment bien choisir son secteur sans se planter ? Idée : ouvrir une franchise, une boutique, sous l’enseigne d’une grande marque. McDonald, Jeff de Bruges, Pizza Hut ou Speedy : ils sont à chaque coin de rue et se développent à toute vitesse ! Ce système connaît une belle croissance : + 32% de franchisés en 5 ans. Pour ouvrir ces magasins, il faut une petite mise de départ, verser une commission mais en échange, on bénéficie de la notoriété de la grande marque. Alors est-ce vraiment la bonne idée ? Quelles sont les enseignes les plus porteuses ? Et est-on certain de réussir son coup en ouvrant une franchise ?

Un documentaire de Matthieu Fauroux.