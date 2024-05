Documentaire



Les Pygmées Baaka sont un peuple qui vit au bord du parc national de Bayanga en République Centrafricaine. Ils sont connus pour leurs chants et leurs dances, mais on leur propre répartition des tâches dans leur tribu : les femmes dansent le Pongo pour les esprits et les hommes risquent leurs vies en grimpant en haut des arbres pour récolter du miel d’abeilles sauvages. Un documentaire de Jean Queyrat.