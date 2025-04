Documentaire

Istanbul, unique cité au monde à s’étendre sur deux continents, incarne à elle seule des siècles d’histoire sous les noms de Byzance et Constantinople. Capitale culturelle et économique de la Turquie, elle fascine par son dynamisme et sa métamorphose constante.Pierre Brouwers, qui y tourna son premier reportage en 1970, en suit l’évolution avec passion. À travers son regard, nous découvrons la ville dans toute sa diversité : des ruelles animées aux monuments emblématiques, en passant par les scènes de la vie quotidienne. Fêtes traditionnelles, moments intimes et vues aériennes spectaculaires composent une véritable plongée sensorielle au cœur de cette métropole envoûtante, digne des contes des Mille et Une Nuits.

Par Pierre Brouwers.

Format 52′