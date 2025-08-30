Durant des semaines, des incendies ont ravagé l’Australie. De nombreux habitants se sont mobilisés pour préserver la beauté de sa nature. A son arrivée, le globe-trotteur Ismaël Khelifa fait la connaissance de Lara et découvre sa propriété de Kangaroo Island, île peuplée de koalas, kangourous et wallabys. Il part ensuite avec Andrew nager au milieu des dauphins dans la baie Emu. A Adelaïde, il rencontre Gavin Wanganeen, ancien footballeur devenu plasticien. Enfin, au coeur du parc national de Cradle Mountain-Lake St Clair, le photographe Loic Le Guilly révèle l’originalité de ses clichés nocturnes.