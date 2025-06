Documentaire

Il y a encore 15 ans, les capitaines d’industrie suisses et les dynasties aristocratiques françaises passaient leurs vacances au Lac Léman pour se reposer à l’abri des regards. Mais depuis une dizaine d’année, le plus grand lac naturel d’Europe est en pleine mutation. Avec ses 600 kilomètres carré de superficie et ses paysages à couper le souffle, cette destination luxe attire désormais une clientèle richissime venue du Moyen-Orient. Résultat : de plus en plus de services exclusifs et de soirées très selects voient le jour. De Genève à Montreux, en passant par Lausanne et Vevey… Ces VIP viennent pour profiter du panorama mais aussi pour s’amuser dans des villas inestimables et des yachts de plus de 15 mètres. Qui sont ces privilégiés qui passent leurs vacances sur les rives de ce lac mythique ? Comment les entreprises locales font-elles pour s’adapter aux demandes les plus folles de ces prestigieux clients ? Agent immobilier spécialisé dans les demeures de prestige, chauffeur de limousine XXL, loueur de yachts mais aussi organisateurs de soirées très selects et riches touristes étrangers… Dans ce grand format, nous proposons une immersion dans l’univers luxueux et confidentiel du lac Léman au moment de la préparation de la saison estivale. Un documentaire de Julie Algré Gaëlle Le Garrec.